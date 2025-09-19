На Донеччині викрили агентів рф, які передали ворогу сотню координат ЗСУ

Прокурори Донеччини повідомили про підозру чотирьом агентам рф, які передали ворогу близько 100 координат позицій українських військових.

За даними слідства, у січні 2025 року двоє працівників дніпровського підприємства, листоноша з Краматорська та мешканець Дружківки були завербовані представником фсб рф. Вони збирали розвіддані про українських захисників у Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській областях та Харкові, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Агенти передавали координати особового складу та техніки Сил оборони, складів боєприпасів, позицій ППО, артилерії, укріплень, полігонів, блокпостів, а також дані про цивільну інфраструктуру. Інформацію надсилали у вигляді текстів, фото та позначок на електронних мапах. Двоє з них отримували за це грошову винагороду.

Загалом вони передали ворогу близько сотні координат, які могли бути використані російською армією для завдання ударів. Правоохоронці викрили та припинили діяльність агентурної групи. Чотирьом чоловікам повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.