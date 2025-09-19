11:22, 19 вересня
На окупованій Донеччині у батареї заливатимуть зелений барвник, аби мешканці не зливали воду
На тимчасово окупованій частині Донеччини окупаційна адміністрація заявила про «боротьбу» зі зливом води з батарей опалення.
Представник так званого «Донбасстеплоенерго» повідомив, що відтепер у систему теплопостачання додаватимуть зелений барвник «уранин». За його словами, поява зеленуватої води у кранах мешканців свідчитиме про те, що це теплоносій, а не звичайна вода.
Окупанти стверджують, що навіть у стандартній п’ятиповерхівці злив одного відра води з кожної квартири призводить до втрати близько 600 літрів теплоносія. Якщо ж це відбувається масово у всіх підключених будинках – котельня може зупинитися.
