За добу захисники України знищили 1070 російських окупантів

Упродовж минулої доби українські військові ліквідували ще 1070 російських окупантів. Знищили понад 30 артсистем ворога та 365 БпЛА. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1100600 (+1070) осіб

танків – 11192 (+1) од

бойових броньованих машин – 23280 (+2) од

артилерійських систем – 32927 (+31) од

РСЗВ – 1492 (+0) од

засоби ППО – 1218 (+0) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 61045 (+365)

крилаті ракети – 3718 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 62168 (+124)

спеціальна техніка – 3968 (+0)

Ольга Романова редактор