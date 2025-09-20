10:24, 20 вересня
На Донеччині за добу окупанти 16 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще пʼятеро поранено
За 19 вересня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Костянтинівці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення.
Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 622 людини, у тому числі 116 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район. У Криворіжжі пошкоджено 8 приватних будинків. У Покровську поранено людину.
Краматорський район. У Ямполі поранено людину. У Донецькому Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Дружківці пошкоджено 2 будинки і підприємство. У Костянтинівці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, 2 адмінбудівлі і торговий павільйон.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.
