Ольга Романова
редактор
10:49, 20 вересня

На Донеччині дрони ЗСУ уразили розташування російського підрозділу БПЛА «Рубикон», - ВІДЕО

Чотири ударні дрони FP-2 з бойовою частиною понад 100 кілограмів уразили місце розташування російського підрозділу БПЛА «Рубикон» на Покровському напрямку.

Відео ураження опублікувала OSINT-спільнота «Кіберборошно», повідомляє «Мілітарний»

Судячи з відео, дрони були застосовані для ураження двох окремих пунктів дислокації. Які, за інформацією OSINT-дослідників, розташовані в місті Українськ неподалік Селидового, приблизно за 20 кілометрів від лінії фронту.

FP-2 повторює конструкцію далекобійного безпілотника FP-1, який використовується для ураження цілей у російському тилу. Водночас його отримав збільшену до 105 кілограмів бойову частину, через що дальність скоротилася зі 1400 до 200 кілометрів.

Безпілотник виконаний у варіантах з автономним наведенням, а також у конфігурації FPV для точного наведення оператором на ціль. Судячи з відео, для удару було використано саме другий варіант. 

FP-2 уперше був публічно представлений під час презентації компанії Fire Point на виставці MSPO у Кельце на початку вересня 2025 року. Втім, за словами компанії, дрон уже певний час застосовується на передовій.

Окрім того, за інформацією спільноти «Кіберборошно», саме ударні дрони FP-2 були використані для масованого удару Сил спеціальних операцій України по базі 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії в Курській області.

За даними ССО, уражено базу зберігання матеріальних засобів і склади з боєприпасами, а також місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади РФ.

