На Донеччині ЗСУ просунулись на Новопавлівському та Торецькому напрямках

В результаті бойових дій підрозділи Сил оборони змогли просунутися на Новопавлівському та Торецькому напрямках на Донеччині.

Зазначається, що на Новопавлівському напрямку українські військові провели ефективні пошуково-ударні операції, що дозволило просунутися до 3 кілометрів вперед, знищити значну кількість ворожої піхоти та взяти в полон кілька окупантів. Сили оборони зупинили шість штурмів ворога, бої продовжуються, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Торецькому напрямку українські підрозділи досягли просування на окремих ділянках до 300 метрів, завдавши втрат російським військовим і відбивши вісім спроб ворога прорвати оборону. Наразі тривають два боєзіткнення.

Найбільш активні атаки російські війська проводили на Покровському напрямку, де від початку доби було здійснено 23 спроби потіснити українських захисників. У районах Володимирівки, Никанорівки, Родинського та інших населених пунктів Сили оборони відбили 17 атак.