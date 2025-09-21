09:23, 21 вересня
За добу захисники України знищили 1010 російських окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення рф втратила близько 1 101 610 військових.
Упродовж минулої доби українські військові ліквідували ще 1010 окупантів, знищили ворожий танк та чверть сотні артилерійських систем. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1101610 (+1010)
- танків – 11193 (+1)
- бойових броньованих машин – 23281 (+1)
- артилерійських систем – 32952 (+25)
- РСЗВ – 1492 (+0)
- засоби ППО – 1218 (+0)
- літаків – 422 (+0)
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 61598 (+553)
- крилаті ракети – 3747 (+29)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62245 (+77)
- спеціальна техніка – 3969 (+1)
