За добу захисники України знищили 1010 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення рф втратила близько 1 101 610 військових. Упродовж минулої доби українські військові ліквідували ще 1010 окупантів, знищили ворожий танк та чверть сотні артилерійських систем. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1101610 (+1010)

танків – 11193 (+1)

бойових броньованих машин – 23281 (+1)

артилерійських систем – 32952 (+25)

РСЗВ – 1492 (+0)

засоби ППО – 1218 (+0)

літаків – 422 (+0)

гелікоптерів – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 61598 (+553)

крилаті ракети – 3747 (+29)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 62245 (+77)

спеціальна техніка – 3969 (+1)

Ольга Романова редактор