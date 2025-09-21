10:31, 21 вересня
На Донеччині за добу окупанти 11 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула
За 20 вересня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Покровську.
Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 212 людей, у тому числі 50 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район. У Покровську загинула людина.
Краматорський район. У Софіївці Олександрівської громади пошкоджено 2 підприємства. У Дружківці пошкоджено 3 будинки і 2 адмінбудівлі, в Олексієво-Дружківці — лінію електропередач. У Костянтинівці пошкоджено 5 приватних будинків, гараж і господарчу споруду.
