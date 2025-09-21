Рус
Ольга Романова
редактор
10:54, 21 вересня

Окупанти з артилерії обстріляли Констянтинівку: одна людина загинула та ще дві поранено

Російські окупанти уранці 21 вересня атакували цивільне населення Костянтинівки.

Унаслідок обстрілів загинула цивільна людина, є поранені.  Про це інформує очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Ворожі обстріли Костянтинівки: є загиблі та поранені серед цивільного населення. Костянтинівка сьогодні зранку знову опинилася під ворожим вогнем. Окупанти обстріляли місто зі ствольної артилерії та атакували FPV-дроном", — каже начальник МВА.

Унаслідок обстрілів загинула одна цивільна особа, отримавши поранення, несумісні з життям. Ще одна людина була травмована під час руху в автомобілі внаслідок удару безпілотника. Легковик зазнав пошкоджень.

У результаті артилерійського обстрілу постраждали ще двоє мешканців міста. Вони самостійно звернулися за медичною допомогою до лікарні в місті Дружківка.  Зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури. 

"Російські обстріли й надалі становлять смертельну загрозу для мирного населення, щодня завдаючи нових руйнувань", — наголошує Горбунов.

