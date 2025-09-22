Гол бразильского новачка приніс «Шахтарю» перемогу над «Зорею», - ФОТО, ВІДЕО

Головний тренер «гірників» Арда Туран обрав на цей матч такий склад: у воротах грав Різник, центральні оборонці – Матвієнко й Бондар, на флангах захисту – Конопля та Азаров, у середині поля діяли Криськів, Очеретько і Бондаренко, на позиціях вінгерів вийшли Педро Енріке та Педріньйо, центрфорвардом був Кауан Еліас, повідомляє пресслужба донецького клубу.



Перший символічний удар по мʼячу виконав захисник України Роман Шульган, боєць 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського, який від перших днів служби нищить ворога на одному з найгарячіших напрямків – Донецькому, а наразі очолює посаду командира взводу безпілотних систем дивізіону артилерійської розвідки. Нагороджений відзнакою Міністерства оборони України «За зразкову службу».



Видовищний футбол, але без голів до перерви



Команди одразу дуже активно увійшли до гри й намагалися від перших хвилин діяти у високому темпі, при цьому «оранжево-чорні» володіли відчутною ініціативою і були гострішими.

Уже в дебюті Кауан Еліас пасом з флангу знайшов у центрі штрафного Педро Енріке, але той у дотик пробив повз дальню стійку.

Слідом удар Бондаренка із меж карного відбив голкіпер. У середині тайму суперники обмінялися небезпечними моментами: дальній постріл Криськіва парирував Сапутін, а Різник виграв вихід сам на сам зі Слюсарем, відбивши удар луганця.

Красиву комбінацію Очеретька й Криськіва міг завершити голом Кауан Еліас, однак із вигідної позиції пробив над поперечиною. А в компенсований час міг забивати Криськів, утім і його обвідний удар у ліву девʼятку потягнув воротар.





Гол Ізакі – дебютний, ефектний, переможний



По перерві хід гри не змінився: донеччани так само завзято атакували, гості зосередилися на обороні та рідкісних контрвипадах. Другий тайм розпочався з потужного пострілу здалеку у виконанні Матвієнка – мʼяч пролетів за сантиметри від штанги. Арда Туран провів заміни, випустивши Марлона Гомеса та Ізакі.

Перший одразу створив момент для Коноплі, красиво віддавши пас пʼятою, але спробу Юхима заблокували, а добивання Педріньйо пішло над воротами. Далі Ізакі після перехоплення вивів на ударну позицію Кауана Еліаса, але той трохи не докрутив мʼяч у правий кут.

У середині тайму швидкості дещо впали, тому тренерський штаб «гірників» освіжив атаку черговими замінами: в атаку вийшли Лукас та Мейрелліш, а в середину поля – Назарина. У цей час своїм моментом відповіла «Зоря» – Андушич з лінії штрафного крутив під праву стійку, але Різник витягнув мʼяч з кута.

І все ж цілком закономірно, що відкрити рахунок вдалося саме господарям: на 87-й хвилині Ізакі обігрався з Мейреллішем та з правого кута штрафного майданчика красивим ударом вразив дальню девʼятку – 1:0, і це дебютний гол бразильського новачка у футболці «оранжево-чорних».

Луганці ще мали шанс відігратися, але Матвієнко надійно відборовся з Янічем і не дав йому пробити з меж воротарського.



1:0 – «Шахтар» перемагає «Зорю» та ділить перше місце в таблиці чемпіонату України.



Наступний матч УПЛ «гірники» проведуть у неділю, 28 вересня, коли на виїзді гратимуть з «Рухом». Зустріч відбудеться на «Арені Львів» та розпочнеться о 18:00.



«Шахтар» (Донецьк) – «Зоря» (Луганськ) – 1:0 (0:0)



Львів, «Арена Львів», 2 315 глядачів



Гол: 1:0 Ізакі (87)



«Шахтар»: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко (к), Азаров (Марлон Гомес, 55), Криськів (Назарина, 80), Очеретько (Ізакі, 55), Бондаренко (Лукас, 73), Педро Енріке, Педріньйо, Кауан Еліас (Мейрелліш, 73)