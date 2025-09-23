Рус
  • Головна
  • Окупанти обстріляли Олексієво-Дружківку на Донеччині: поранено людину, пошоджено будинки та авто, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:53, 23 вересня
Надійне джерело

Окупанти обстріляли Олексієво-Дружківку на Донеччині: поранено людину, пошоджено будинки та авто, - ФОТО

Читать на русском
Окупанти обстріляли Олексієво-Дружківку на Донеччині: поранено людину, пошоджено будинки та авто, - ФОТО

Унаслідок обстрілів у селищі Олексієво-Дружківка поранено одну людину.

Через удари виникли численні пожежі, пошкоджені житлові будинки, інші споруди та автомобілі, повідомляє ДСНС України.

Окупанти обстріляли Олексієво-Дружківку на Донеччині: поранено людину, пошоджено будинки та авто, - ФОТО, фото-1

Роботу рятувальників ускладнювали повторні атаки: під час гасіння займання вони змушені були неодноразово залишати місця пожеж і повертатися після відбою. Наразі всі загоряння ліквідовані.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Олексієво-Дружківка
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту