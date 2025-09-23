10:53, 23 вересня
Окупанти обстріляли Олексієво-Дружківку на Донеччині: поранено людину, пошоджено будинки та авто, - ФОТО
Унаслідок обстрілів у селищі Олексієво-Дружківка поранено одну людину.
Через удари виникли численні пожежі, пошкоджені житлові будинки, інші споруди та автомобілі, повідомляє ДСНС України.
Роботу рятувальників ускладнювали повторні атаки: під час гасіння займання вони змушені були неодноразово залишати місця пожеж і повертатися після відбою. Наразі всі загоряння ліквідовані.
