Окупанти обстріляли Олексієво-Дружківку на Донеччині: поранено людину, пошоджено будинки та авто, - ФОТО

Унаслідок обстрілів у селищі Олексієво-Дружківка поранено одну людину.

Через удари виникли численні пожежі, пошкоджені житлові будинки, інші споруди та автомобілі, повідомляє ДСНС України.

Роботу рятувальників ускладнювали повторні атаки: під час гасіння займання вони змушені були неодноразово залишати місця пожеж і повертатися після відбою. Наразі всі загоряння ліквідовані.