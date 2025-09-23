Трьом псевдомедійницям з Донеччини повідомили про підозру у колабораціонізмі

Прокурори Донецької обласної прокуратури заочно повідомили про підозру трьом жінкам, які працюють у сфері пропаганди та свідомо поширюють кремлівські наративи. Їхні дії кваліфіковані за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України («Колабораційна діяльність»).

Серед підозрюваних — колишня депутатка Макіївської міської ради від «партії регіонів». У 2023 році вона обійняла посаду «заступниці генерального директора» фейкового підприємства «республіканський медіахолдинг». Під її керівництвом 22 друковані та електронні ресурси поширюють матеріали, що виправдовують окупацію Донеччини та дискредитують українську владу. У одному з інтерв’ю вона заявила про відновлення випуску друкованих видань російською мовою вперше за вісім років, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Ще дві підозрювані працюють на підконтрольному так званому «міністерству інформації днр» телеканалі «Оплот ТБ». Одна з них, ведуча новин, у своїх ефірах відверто виправдовує дії армії рф та коментує обстріли українських міст як «успіхи». Інша — кореспондентка каналу, яка знімає сюжети на користь окупантів, зокрема бере участь у пропагандистських матеріалах з російськими військовими, що повернулися з полону.

Наразі всі троє перебувають у розшуку. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За законом підозрюваним загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі з додатковим покаранням у вигляді заборони обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком від 10 до 15 років, а також із можливістю конфіскації майна.