Смертельна аварія з фурою на окупованій Донеччині: є жертви та постраждалі, - ФОТО

На тимчасово окупованій Донеччині сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та двох легкових автомобілів. Аварія трапилася на Старобешівській трасі поблизу села Мар’янівка. За попередніми даними, внаслідок зіткнення одна людина загинула, ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості.

Ольга Романова редактор