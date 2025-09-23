Рус
Ольга Романова
редактор
12:26, 23 вересня

Смертельна аварія з фурою на окупованій Донеччині: є жертви та постраждалі, - ФОТО

Читать на русском
На тимчасово окупованій Донеччині сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та двох легкових автомобілів.

Аварія трапилася на Старобешівській трасі поблизу села Мар’янівка. За попередніми даними, внаслідок зіткнення одна людина загинула, ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості.

#Донеччина #ДНР #ДТП #фура #загиблий
Ольга Романова
редактор
