Надійне джерело

За добу захисники України знищили 970 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 970 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 1104550 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1104550 (+970) осіб

танків – 11201 (+2)

бойових броньованих машин – 23285 (+3)

артилерійських систем – 33095 (+43)

РСЗВ – 1496 (+1)

засоби ППО – 1218 (+0)

літаків – 426 (+2)

гелікоптерів – 345 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62820 (+334)

крилаті ракети – 3747 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 62616 (+130)

спеціальна техніка – 3973 (+4)

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Роман Лазоренко Головний редактор сайту