У Львові висадили 40 кущів троянд на честь Дня міста Бахмут

У парку «Високий замок» висадили 40 кущів троянд на знак єдності Львова та Бахмутської громади. Акцію приурочили до Дня міста Бахмут, який традиційно відзначають у другу суботу вересня.



Троянди – символ Бахмута, який у мирні часи називали «містом троянд» за численні квіткові алеї. Тепер садіння троянд в інших містах України стало знаком пам’яті про рідне місто та подяки громадам, які прихистили мешканців Бахмута, повідомляє пресслужба ЛМР.

Цьогоріч у Львові троянди висадили вдруге. Для цього обрали ділянку біля пам’ятного каменя на честь полковника Максима Кривоноса у парку «Високий замок». Участь у висадці взяли 10 активних бахмутян із львівського осередку «З Бахмутом в серці. Львів», директор Центру соціальної підтримки Володимир Головатий та заступниця начальника управління екології та природних ресурсів ЛМР Оксана Луцко.

«Висадка алеї троянд триває вже четвертий рік, у Львові – вдруге. Це для нас символ єдності бахмутян. Ми обрали локацію, яка нам дуже сподобалась – тиха і затишна», – розповіла Катерина Дульнева, координаторка осередку «З Бахмутом в серці. Львів».

Оксана Софіянчук, фахівчиня з озеленення Галицького району, допомогла підібрати троянди.