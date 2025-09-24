У Львові висадили 40 кущів троянд на честь Дня міста Бахмут
У парку «Високий замок» висадили 40 кущів троянд на знак єдності Львова та Бахмутської громади. Акцію приурочили до Дня міста Бахмут, який традиційно відзначають у другу суботу вересня.
Троянди – символ Бахмута, який у мирні часи називали «містом троянд» за численні квіткові алеї. Тепер садіння троянд в інших містах України стало знаком пам’яті про рідне місто та подяки громадам, які прихистили мешканців Бахмута, повідомляє пресслужба ЛМР.
Цьогоріч у Львові троянди висадили вдруге. Для цього обрали ділянку біля пам’ятного каменя на честь полковника Максима Кривоноса у парку «Високий замок». Участь у висадці взяли 10 активних бахмутян із львівського осередку «З Бахмутом в серці. Львів», директор Центру соціальної підтримки Володимир Головатий та заступниця начальника управління екології та природних ресурсів ЛМР Оксана Луцко.
«Висадка алеї троянд триває вже четвертий рік, у Львові – вдруге. Це для нас символ єдності бахмутян. Ми обрали локацію, яка нам дуже сподобалась – тиха і затишна», – розповіла Катерина Дульнева, координаторка осередку «З Бахмутом в серці. Львів».
Оксана Софіянчук, фахівчиня з озеленення Галицького району, допомогла підібрати троянди.
«Обрали такі сорти, які пасують за кольором і стилістикою до вже наявних кущів, висаджених на початку літа. Тут достатньо сонця, щоб вони гарно росли й радували відвідувачів», - каже Оксана Софіянчук.
Тішить, що бахмутяни, переїхавши у інше місто, проводять такі акції з трепетом та єдністю. Ці троянди – уособлення стійкості та незламності бахмутян, які зберігають пам’ять про рідне місто. Дякую пані Катерині за запрошення – це ще один знак дружби між нашими громадами», - відзначив важливість таких ініціатив Володимир Головатий, директор Центру соціальної підтримки.