На Донеччині за добу окупанти 24 рази обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще вісім поранено

За 23 вересня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці та 1 в Іллінівці. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 313 людей, у тому числі 78 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено 2 будинки.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 будинки і 2 автобуси, зруйновано 11 дач; у Ямполі зруйновано 2 будинки і 5 господарчих будівель. В Оріхуватці Миколаївської громади пошкоджено будинок і автомобіль; у Рай-Олександрівці пошкоджено адмінбудівлю. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено авто. У Краматорську пошкоджено 6 багатоповерхівок. В Іллінівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 2 будинки. У Костянтинівці 2 людини загинули і 5 поранено, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 2 крамниці, 3 автівки і мотоцикл.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.





