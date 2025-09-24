Надійне джерело

Росяни скинули три авіабомби на Костянтинівку: загинули дві людини та ще вісім поранено

Щонайменше 2 людини загинули і 8 поранені внаслідок ранкового удару авіабомбами по Костянтинівці на Донеччині. Росіяни скинули на місто 3 авіабомби, убили двох чоловіків 42 і 69 років. Із 8 поранених одна людина перебуває у тяжкому стані. Пошкоджено 16 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і автомобіль, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. . “Кожен день ми бачимо одну й ту саму сумну картину: росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних, убивають, калічать – і насолоджуються цим! Не ризикуйте своїм життям і здоров'ям! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!” – закликав глава обласної адміністрації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор