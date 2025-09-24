Рус
  Росяни скинули три авіабомби на Костянтинівку: загинули дві людини та ще вісім поранено
Ольга Романова
редактор
23:07, 24 вересня
Надійне джерело

Росяни скинули три авіабомби на Костянтинівку: загинули дві людини та ще вісім поранено

Щонайменше 2 людини загинули і 8 поранені внаслідок ранкового удару авіабомбами по Костянтинівці на Донеччині.

Росіяни скинули на місто 3 авіабомби, убили двох чоловіків 42 і 69 років. Із 8 поранених одна людина перебуває у тяжкому стані. Пошкоджено 16 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і автомобіль, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.  .

“Кожен день ми бачимо одну й ту саму сумну картину: росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних, убивають, калічать – і насолоджуються цим! Не ризикуйте своїм життям і здоров'ям! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!” – закликав глава обласної адміністрації. 

#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Костянтинівка
Ольга Романова
редактор
