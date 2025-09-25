За добу захисники України знищили 940 російських окупантів та збили один літак

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 940 російських солдатів. Знищено літак, 2 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, 5 РСЗВ та 4 засоби ППО. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 105 490 (+940) осіб

танків – 11201 (+0) од

бойових броньованих машин – 23287 (+2) од

артилерійських систем – 33133 (+38) од

РСЗВ – 1501 (+5) од

засоби ППО – 1222 (+4) од

літаків – 427 (+1) од

гелікоптерів – 345 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63235 (+415)

крилаті ракети – 3747 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 62736 (+120)

спеціальна техніка – 3975 (+2). Фото: Генштаб Дані уточнюються.

Роман Лазоренко Головний редактор сайту