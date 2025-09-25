На Донеччині за добу окупанти 32 рази обстріляли населені пункти: пʼятеро людини загинули та ще 17 поранено

За 24 вересня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 4 у Костянтинівці та 1 в Олексієво-Дружківці. Ще 17 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 345 людей, у тому числі 58 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 14 приватних будинків і 2 автівки. У Сергіївці Андріївської громади поранено 4 людини, пошкоджено авто. У Дружківці поранено людину, пошкоджено 30 приватних будинків і газогін; в Олексієво-Дружківці 1 людина загинула. У Костянтинівці 4 людини загинули і 11 поранені, пошкоджено 49 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі і 2 автівки.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.





