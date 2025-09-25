10:55, 25 вересня
На Донеччині два бійці ЗСУ знищили під час штурму вісім окупантів, - ВІДЕО
Вдвох бійці 425-го окремого штурмового полку ЗСУ «СКЕЛЯ» зупинили чисельно переважаючу ворожу групу окупантів.
Підрозділ опублікував відео-підтвердження події на своїх сторінках у соцмережах. У коментарях до запису вказані подробиці бойового зіткнення.
Група з восьми окупантів увійшла до села Новоторецьке, що в Покровському районі Донецької області. Росіяни не очікували, що на них уже чатували воїни 425-го полку. Трьох перших із ворожої групи ліквідували одразу, щойно ті наблизилися до засідки. Решту довелося «добивати» з гранатомета та ударних дронів.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
14:03, 29 вересня
18:01, 6 жовтня
1
18:10, 6 жовтня
13:08, 27 вересня
82