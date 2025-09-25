Рус
  • Головна
  • На Донеччині два бійці ЗСУ знищили під час штурму вісім окупантів, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
10:55, 25 вересня

На Донеччині два бійці ЗСУ знищили під час штурму вісім окупантів, - ВІДЕО

Читать на русском
На Донеччині два бійці ЗСУ знищили під час штурму вісім окупантів, - ВІДЕО

Вдвох бійці 425-го окремого штурмового полку ЗСУ «СКЕЛЯ» зупинили чисельно переважаючу ворожу групу окупантів.

Підрозділ опублікував відео-підтвердження події на своїх сторінках у соцмережах. У коментарях до запису вказані подробиці бойового зіткнення.

Група з восьми окупантів увійшла до села Новоторецьке, що в Покровському районі Донецької області. Росіяни не очікували, що на них уже чатували воїни 425-го полку. Трьох перших із ворожої групи ліквідували одразу, щойно ті наблизилися до засідки. Решту довелося «добивати» з гранатомета та ударних дронів.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #ЗСУ
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту