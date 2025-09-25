На Донеччині два бійці ЗСУ знищили під час штурму вісім окупантів, - ВІДЕО

Вдвох бійці 425-го окремого штурмового полку ЗСУ «СКЕЛЯ» зупинили чисельно переважаючу ворожу групу окупантів.

Підрозділ опублікував відео-підтвердження події на своїх сторінках у соцмережах. У коментарях до запису вказані подробиці бойового зіткнення.

Група з восьми окупантів увійшла до села Новоторецьке, що в Покровському районі Донецької області. Росіяни не очікували, що на них уже чатували воїни 425-го полку. Трьох перших із ворожої групи ліквідували одразу, щойно ті наблизилися до засідки. Решту довелося «добивати» з гранатомета та ударних дронів.





