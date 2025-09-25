Громадянину рф, який обійняв псевдопосаду «першого заступника прокурора днр», повідомили про підозру

Прокурори Донецької обласної прокуратури заочно повідомили про підозру громадянину російської федерації, який на тимчасово окупованій території Донеччини впроваджує законодавство держави-агресора. Йому інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

За даними слідства, підозрюваний — уродженець Липецької області рф, який тривалий час працював у федеральних органах прокуратури. У 2014 році він брав участь у проведенні незаконного «референдуму» в окупованому Криму, за що отримав «відзнаку», повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Через дев’ять років правник знову реалізував свої «фахові здібності», але вже на українському Сході. Він обійняв псевдопосаду «першого заступника прокурора днр», вимагає дотримання федеральних законів рф на окупованій території та сприяє фабрикації кримінальних справ проти громадян, які чинять спротив кремлівському режиму.

Нині підозрюваний перебуває у розшуку. Досудове розслідування проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років із конфіскацією майна або без такої.