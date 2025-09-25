У Донецьку водій Hyundai зніс ворота храму та намагався приховати ДТП, - ФОТО

Уночі в тимчасово окупованому Донецьку сталася ДТП біля Храму святого великомученика Пантелеймона Цілителя на Гладківці.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Hyundai на великій швидкості в’їхав у ворота церкви. Після зіткнення чоловік намагався приховати сліди аварії — відтягнув машину вбік і зняв номерні знаки. Внаслідок інциденту водій не постраждав.





