Пенсіонерам-переселенцям або з ТОТ потрібно пройти ідентифікацію до 31 грудня: як це зробити

Ідентифікацію пенсіонерів-переселенців та тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях ПФУ здійснює до 31 грудня.



Постановою КМУ від 11.02.2025 № 299, яка набула чинності 20 березня 2025 року, визначено порядок виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та здійснення страхових виплат особам, які тимчасово проживають за кордоном, проживають на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, або виїхали з тимчасово окупованих російською федерацією територій України та проживають на підконтрольній Україні території.

Щороку до 31 грудня зазначеним особам необхідно пройти ідентифікацію в один з наступних способів:

- особисто звернутись до будь якого сервісного центру ПФУ або банківської установи, в якій відкрито рахунок для пенсійних/страхових виплат, з документом, що посвідчує особу;

- пройти ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку;

- авторизуватись в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ (https://portal.pfu.gov.ua/) за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»);

- у разі перебування за кордоном - направити документи поштою (посвідчення відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою, засвідчені копії документів, що посвідчують особу).



Разом з цим, вищезазначеним громадянам необхідно інформувати щодо факту одержання/неодержання пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), страхових виплат від органів пенсійного забезпечення російської федерації шляхом «дистанційного інформування» через вебпортал ПФУ, увійшовши до особистого кабінету за допомоги кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис», або за заявою, поданою до будь якого сервісного центру Пенсійного фонду України.



Якщо фізична ідентифікація та відповідне інформування не відбулись до кінця поточного року, виплату пенсії/страхової виплати з 1 січня 2026 року буде припинено.