Рус
  • Головна
  • Пенсіонерам-переселенцям або з ТОТ потрібно пройти ідентифікацію до 31 грудня: як це зробити
Ольга Романова
редактор
12:26, 25 вересня
Надійне джерело

Пенсіонерам-переселенцям або з ТОТ потрібно пройти ідентифікацію до 31 грудня: як це зробити

Читать на русском
Пенсіонерам-переселенцям або з ТОТ потрібно пройти ідентифікацію до 31 грудня: як це зробити

Ідентифікацію пенсіонерів-переселенців та тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях ПФУ здійснює до 31 грудня.

Постановою КМУ від 11.02.2025 № 299, яка набула чинності 20 березня 2025 року, визначено порядок виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та здійснення страхових виплат особам, які тимчасово проживають за кордоном, проживають на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, або виїхали з тимчасово окупованих російською федерацією територій України та проживають на підконтрольній Україні території.

Щороку до 31 грудня зазначеним особам необхідно пройти ідентифікацію в один з наступних способів:

- особисто звернутись до будь якого сервісного центру ПФУ або банківської установи, в якій відкрито рахунок для пенсійних/страхових виплат, з документом, що посвідчує особу;
- пройти ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку;
- авторизуватись в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ (https://portal.pfu.gov.ua/) за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»);
- у разі перебування за кордоном - направити документи поштою (посвідчення відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою, засвідчені копії документів, що посвідчують особу).

Разом з цим, вищезазначеним громадянам необхідно інформувати щодо факту одержання/неодержання пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), страхових виплат від органів пенсійного забезпечення російської федерації шляхом «дистанційного інформування» через вебпортал ПФУ, увійшовши до особистого кабінету за допомоги кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис», або за заявою, поданою до будь якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Якщо фізична ідентифікація та відповідне інформування не відбулись до кінця поточного року, виплату пенсії/страхової виплати з 1 січня 2026 року буде припинено.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#переселенці #ВПО #пенсії #ідентифікація
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту