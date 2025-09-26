Рус
  • Головна
  • Сім обстрілів з добу, але без постраждалих: на Донеччині вперше за багато тижнів без втрат серед цивільних
Ольга Романова
редактор
10:22, 26 вересня

Сім обстрілів з добу, але без постраждалих: на Донеччині вперше за багато тижнів без втрат серед цивільних

Читать на русском
Сім обстрілів з добу, але без постраждалих: на Донеччині вперше за багато тижнів без втрат серед цивільних

Інформація про постраждалих за добу у Донецькій області не надходила.

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 608 людей, у тому числі 88 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Родинському зруйновано багатоповерхівку.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 крамниці, аптеку і кав'ярню. У Слов'янську обстріляна промзона. У Дружківці 1 будинок зруйновано і 5 пошкоджено; в Олексієво-Дружківці пошкоджено будинок.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту