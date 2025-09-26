10:22, 26 вересня
Сім обстрілів з добу, але без постраждалих: на Донеччині вперше за багато тижнів без втрат серед цивільних
Інформація про постраждалих за добу у Донецькій області не надходила.
Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 608 людей, у тому числі 88 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район. У Родинському зруйновано багатоповерхівку.
Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 крамниці, аптеку і кав'ярню. У Слов'янську обстріляна промзона. У Дружківці 1 будинок зруйновано і 5 пошкоджено; в Олексієво-Дружківці пошкоджено будинок.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.
