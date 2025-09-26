13:51, 26 вересня
Достроковий фінал: «Шахтар» зустрінуться з «Динамо» в 1/8 фіналу Кубка України
Сьогодні, 26 вересня відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України.
Трансляція церемонії велася на YouTube-каналі УАФ.
Вже в 1/8 фіналу зустрінуться гранди українського футболу «Динамо» та «Шахтар». Базові дні проведення ігор на цій стадії Кубка України – 28–30 жовтня. А вже на 1 листопада запланована ще одна зустріч між «Шахтарем» і «Динамо» - в поєдинку 11-го туру УПЛ сезону 2025/26.
Відзначимо, що кубковий матч буде домашнім для «Динамо» Київ, а гра УПЛ пройде на полі «Шахтаря».
Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України:
Вікторія - Інгулець
Динамо - Шахтар
Агротех - Фенікс-Маріуполь
Буковина - Нива Тернопіль
Лісне - Чернігів
ЛНЗ - Рух
Агробізнес - Металіст-1925
Локомотив Київ - Нива Вінниця
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
14:03, 29 вересня
18:01, 6 жовтня
1
18:10, 6 жовтня
13:08, 27 вересня
82