  • Достроковий фінал: «Шахтар» зустрінуться з «Динамо» в 1/8 фіналу Кубка України
Ольга Романова
редактор
13:51, 26 вересня

Достроковий фінал: «Шахтар» зустрінуться з «Динамо» в 1/8 фіналу Кубка України

Сьогодні, 26 вересня відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України.

Трансляція церемонії велася на YouTube-каналі УАФ.

Вже в 1/8 фіналу зустрінуться гранди українського футболу «Динамо» та «Шахтар». Базові дні проведення ігор на цій стадії Кубка України – 28–30 жовтня. А вже на 1 листопада запланована ще одна зустріч між «Шахтарем» і «Динамо» - в поєдинку 11-го туру УПЛ сезону 2025/26.

Відзначимо, що кубковий матч буде домашнім для «Динамо» Київ, а гра УПЛ пройде на полі «Шахтаря».

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України:

Вікторія - Інгулець

Динамо - Шахтар

Агротех - Фенікс-Маріуполь

Буковина - Нива Тернопіль

Лісне - Чернігів

ЛНЗ - Рух

Агробізнес - Металіст-1925

Локомотив Київ - Нива Вінниця

#КубокУкраїни #Шахтар #Динамо
Ольга Романова
редактор
