Рус
  • Головна
  • ДТП у Донецьку: автомобіль протаранив кіоск шаурми, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
14:58, 26 вересня

ДТП у Донецьку: автомобіль протаранив кіоск шаурми, - ФОТО

Читать на русском
ДТП у Донецьку: автомобіль протаранив кіоск шаурми, - ФОТО

Сьогодні, 26 вересня, в тимчасово окупованому Донецьку сталася дорожньо-транспортна пригода.

Автомобіль на великій швидкості в’їхав у кіоск шаурми на вулиці Молодих Шахтарів.

ДТП у Донецьку: автомобіль протаранив кіоск шаурми, - ФОТО, фото-1

Подробиці інциденту, зокрема інформація про постраждалих та причини аварії, наразі уточнюються.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донецьк #ДТП
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту