ДТП у Донецьку: автомобіль протаранив кіоск шаурми, - ФОТО

Сьогодні, 26 вересня, в тимчасово окупованому Донецьку сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль на великій швидкості в’їхав у кіоск шаурми на вулиці Молодих Шахтарів. Подробиці інциденту, зокрема інформація про постраждалих та причини аварії, наразі уточнюються.





Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор