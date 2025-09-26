14:58, 26 вересня
ДТП у Донецьку: автомобіль протаранив кіоск шаурми, - ФОТО
Сьогодні, 26 вересня, в тимчасово окупованому Донецьку сталася дорожньо-транспортна пригода.
Автомобіль на великій швидкості в’їхав у кіоск шаурми на вулиці Молодих Шахтарів.
Подробиці інциденту, зокрема інформація про постраждалих та причини аварії, наразі уточнюються.
