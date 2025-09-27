09:18, 27 вересня
За добу захисники України знищили 970 російських окупантів
За минулу добу країна-агресор росія втратила на війні проти України близько 970 солдатів.
Загальні бойові втрати рф станом на суботу, 27 вересня, становлять орієнтовно 1 107 400 окупантів убитими та пораненими, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 107 400 (+970) осіб
- танків – 11204 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23288 (+1) од
- артилерійських систем – 33186 (+39) од
- РСЗВ – 1502 (+1) од
- засоби ППО – 1223 (+1) од
- літаків – 427 (+0) од
- гелікоптерів – 345 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63931 (+362)
- крилаті ракети – 3747 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62909 (+91)
- спеціальна техніка – 3977 (+2)
