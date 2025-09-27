За добу захисники України знищили 970 російських окупантів

За минулу добу країна-агресор росія втратила на війні проти України близько 970 солдатів. Загальні бойові втрати рф станом на суботу, 27 вересня, становлять орієнтовно 1 107 400 окупантів убитими та пораненими, повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 107 400 (+970) осіб

танків – 11204 (+1) од

бойових броньованих машин – 23288 (+1) од

артилерійських систем – 33186 (+39) од

РСЗВ – 1502 (+1) од

засоби ППО – 1223 (+1) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 345 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63931 (+362)

крилаті ракети – 3747 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 62909 (+91)

спеціальна техніка – 3977 (+2)

Ольга Романова редактор