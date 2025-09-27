На Донеччині за добу окупанти 40 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще девʼятеро поранено

За 26 вересня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Костянтинівці. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 40 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 621 людину, у тому числі 121 дитину, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено 4 адмінбудівлі.



Краматорський район. У Лимані 1 будинок пошкоджено, у Щуровому — зруйновано. У Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю, у Райгородку — інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено 4 склади та інфраструктуру. У Краматорську пошкоджено господарчу споруду..В Іверському Новодонецької громади пошкоджено адмінбудівлю, багатоповерхівку і приватний будинок. У Громовій Балці Олександрівської громади пошкоджено 3 будинки і 2 склади, знищено авто. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено 5-поверхівку і церкву; в Олексієво-Дружківці пошкоджено приватний будинок. У Костянтинівці 1 людина загинула і 5 поранені, пошкоджено 18 приватних будинків, 12 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт.



Бахмутський район. У Сіверську поранено людину, пошкоджено 2 будинки.





