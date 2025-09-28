Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1110 російських окупантів

Сили оборони України ліквідували ще 1110 російських загарбників упродовж минулої доби. Загальні бойові втрати рф станом на неділю, 28 вересня, становлять орієнтовно 1 108 510 окупантів убитими та пораненими. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1108510 (+1110) осіб

танків – 11211 (+7) од

бойових броньованих машин – 23290 (+2) од

артилерійських систем – 33231 (+45) од

РСЗВ – 1503 (+1) од

засоби ППО – 1223 (+0) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 345 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 64385 (+454)

крилаті ракети – 3747 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 63040 (+131)

спеціальна техніка – 3977 (+0)

