Ситуація на фронті на ранок 28 вересня: протягом доби відбулося 173 бойових зіткнення

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 81 авіаційного удару, скинувши 156 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5118 обстрілів, зокрема 107 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6262 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Костянтинівка, Донецької області; Білогір’я, Мала Токмачка, Червона Криниця Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири пункти управління БпЛА, склад боєприпасів та три інших важливих об'єкти окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили п’ять атак загарбників. Також ворог завдав 20 авіаударів, застосувавши при цьому 50 керованих авіабомб, та здійснив 205 обстрілів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та у бік Дорошівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі населеного пункту Петропавлівка та у бік Піщаного й Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався прорвати оборону у районах населених пунктів Шандриголове, Колодязі та Торське.

На Сіверському напрямку ворог здійснив шість спроб прориву в районах Серебрянки, Федорівки та у бік Дронівки.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 штурмів агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Новоекономічне, Миколаївка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Січневе, Піддубне, Новоселівка, Соснівка, Маліївка, Новомиколаївка, Березове та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дев’ять спроб ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Полтавки.

Сили оборони відбили шість атак окупаційних військ на Оріхівському напрямку, в районі Степового, Кам’янського та у бік Новоданилівки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив одну безрезультатну спроби наступу.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, дві бойові броньовані машини, 45 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 454 безпілотних літальних апарати та 131 одиницю автомобільної техніки окупантів.