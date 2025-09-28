На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей поранено

За 27 вересня росіяни поранили 5 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 349 людей, у тому числі 62 дитини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. В Лимані пошкоджено будинок і автомобіль. У Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю, в Оріхуватці — 3 автівки. У Слов'янську пошкоджено 2 будинки і газогін. В Олексієво-Дружківці поранено людину, пошкоджено 5 багатоповерхівок та адмінбудівлю. В Іллінівці поранено людину, пошкоджено будинок. У Костянтинівці поранено 3 людини, пошкоджено 6 приватних будинків, 5 багатоповерхівок і автівку.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.





