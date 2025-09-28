Бразильська феєрія «Шахтаря» у Львові: «гірники» розгромили «Рух» та очолили чемпіонат, - ФОТО, ВІДЕО

Сьогодні, 28 вересня, у матчі 7 туру УПЛ «Рух» приймав на «Арена Львів» одного з грандів українського футболу донецький «Шахтар».

«Рух» розпочав новий чемпіонат з перемоги над «Полтавою» (2:1), але потім зазнав 5 поразок поспіль і наразі з 3 очками (різниця мʼячів: 4–12) йде на останньому місці в турнірній таблиці УПЛ. Але настрій львівʼян повинен був трохи покращитися після сенсаційного розгрому «Полісся» тиждень тому в 1/16 фіналу Кубка України.

Перший тайм: голи Мейрелліша та Пендріньйо

Вже на 1-й хвилині «Шахтар» міг відкрити рахунок. Різник почав атаку «гірників» і мʼяч перед штрафною майданчиком перехопив Лука Мейрелліш і сильно пробив — Герета парирує мʼяч на кутовий.

На 11-й хвилині атаку «Руху» завершую прострілом у штрафну Квасниця. Різник впевнено фіксує мʼяч.

На 12-й хвилині Педро Енріке небезпечно прострілюю у штрафну львівʼян. Лука Мейрелліш не зміг замкнути цей пас у дальньої стійки воріт.

На 19-й хвилині Педро Енріке увірвався у штрафну з лівого флангу і прострілює. Холод ледь не зрізав мʼяч у власні ворота, відбивая удар бразильця на кутовий.

А на 27-й хвилині «гірники» відкрили рахунок. Бондаренко у щтрафній скинув головую мʼяч На Мейрелліша і бразилець у стрибку влучно пробив у нижній кут воріт — 0:1. Це перший гол легіонера в УПЛ.

А на 31-й хвилині донеччани подвоїли перевагу. Конопля отримав мас від Марлона та увірвався в штрафну і віддав чудовий пас на Педріньйо. Бразилець бив вже у порожні ворота — 0:2

На 39-й хвилині Бондаренко завершив атаку «Шахтаря» ударом злету майже з лінії штрафного. Мʼяч летить поруч зі стійкою.

Другий тайм: гольовий забіг Педріньйо та гол Ісакі

На 49-й хвилині «гірники» довели рахунок до розгромного. Після подачі кутового біля воріт «Шахтаря» Педро Енріке вибив мʼяч з власною штрафної на Педріньйо. Бразилець влаштував забіг метрів на 70 увійшов у штрафну львівʼян у супроводі двох захисників та влучно пробив у лівий нижній кут воріт — 0:3.

На 54-й рідку атаку «Руху» завершує ударом Квасниця. Різник без проблем фіксує мʼяч.

На 56-й хвилині арбітр показав першу жовту картку. Її отримав Мейрелліш

На 57-й хвилині Федик проводить подвійну заміну. Замість Слюсар та Квасниці на поле вийшли Руніч та Рейляну.

На 62-й Слюбик грубо зіграв против Ісаке, за нього заступився Марлон. У підсумку по жовтій отримали і Слюбик і Марлон.

На 64-й хвилині потрійну заміну провів Туран. Замість Криськіва, Мейрелліша та Марлона на поле вийшли Очеретько, Швед та Назарина.

На 68-й хвилині Конопля знову прорвався у штрафну і видав пас на Бондаренка. Мʼяч після удару півзахисника «гірників» летить рядом зі стійкою.

Через хвилину Конопля отримав за фол «гірчичник». На 71-й хвилині замість Коноплі на поле вийшов Вінісіус.

На 79-й хвилині Швед перехопив передачу і ледь не вийшов віч-на-віч, але Герета підстрахував захисників. Швед бʼє з гострого кута — голкіпер «Руха» впевнено фіксує мʼяч.

На 82-й подвійну заміну проводить Федик. Замість Клайвера та Ляха на поле вийшли Алмазбеков та Ясинський.

На 86-й хвилині ще по одній заміні провели суперники. У «Руха» замість Едсона вийшов Бойко, а у «Шахтаря» замість Педріньйо Ферейрра.

На 90-й хвилині красива комбінація на лівому фланзі Ісакі — Бондар — Ісакі, завершуються ударом бразильця, який влучно пробив, після прориву у штрафну — 0:4.

4:0 – «Шахтар» упевнено перемагає «Рух» та із 17 очками виходить в одноосібні лідери УПЛ.



Наступного тижня команда Арди Турана візьме старт в основному турнірі Ліги конференцій УЄФА. 2 жовтня в Шотландії «Шахтар» зустрінеться з «Абердіном». Гра відбудеться на стадіоні «Піттодрі» й розпочнеться о 22:00 за київським часом.



«Рух» (Львів) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:4 (0:2)



Львів, «Арена Львів», 2 320 глядачів



Голи: 0:1 Мейрелліш (27), 0:2 Педріньйо (31), 0:3 Педріньйо (49), 0:4 Ізакі (90)



«Шахтар»: Різник, Конопля (Вінісіус Тобіас, 71), Бондар, Матвієнко (к), Педро Енріке, Марлон Гомес (Назарина, 65), Криськів (Очеретько, 64), Ізакі, Бондаренко, Педріньйо (Лукас, 86), Мейрелліш (Швед, 65)