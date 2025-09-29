За добу захисники України знищили 1080 російських окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1080 окупантів.

Знищено 7 ворожих танків, 53 артилерійські системи, по 1 РСЗВ та ППО, 111 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки. Про це повідомили у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.25 орієнтовно склали: