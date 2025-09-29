09:05, 29 вересня
Надійне джерело
За добу захисники України знищили 1080 російських окупантів
Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1080 окупантів.
Знищено 7 ворожих танків, 53 артилерійські системи, по 1 РСЗВ та ППО, 111 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки. Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1109590 (+1080) осіб
- танків – 11218 (+7) од
- бойових броньованих машин – 23290 (+0) од
- артилерійських систем – 33284 (+53) од
- РСЗВ – 1504 (+1) од
- засоби ППО – 1224 (+1) од
- літаків – 427 (+0) од
- гелікоптерів – 345 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65002 (+617)
- крилаті ракети – 3790 (+43)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63151 (+111)
- спеціальна техніка – 3979 (+2).
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
14:03, 29 вересня
18:01, 6 жовтня
1
18:10, 6 жовтня
13:08, 27 вересня
82