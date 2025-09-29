10:55, 29 вересня
На Донеччині за добу окупанти 33 рази обстріляли населені пункти: 11 людей поранено
За 28 вересня росіяни поранили 11 жителів Донеччини.
Всього за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 271 людину, у тому числі 29 дітей.
Покровський район. У Покровську пошкоджено будинок. У Водянському Добропільської громади поранено людину, пошкоджено мопед.
Краматорський район. У Святогірській громаді пошкоджено сміттєвіз. У Краматорську пошкоджено адмінбудівлю. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено будинок. У Дружківці обстріляні підприємства; в Олексієво-Дружківці поранено 5 людей. В Іллінівці пошкоджено багатоповерхівку. У Костянтинівці поранено 5 людей, пошкоджено багатоповерхівку.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.
