Маргарита Пашкова
журналістка
08:32, 1 жовтня
1 жовтня – День захисників і захисниць України: історія свята

Щороку 1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць України.

Це державне свято, присвячене вшануванню всіх, хто боронить нашу державу, її незалежність, свободу та територіальну цілісність.  У новітній історії України це одне з ключових свят, що поєднує історичну традицію, духовний символізм і сучасний героїзм.

Як виникло свято

Це державне свято було започатковане у 2014 році, під час війни на Донбасі, указом президента Петра Порошенка. Воно отримало назву День захисника України і мало на меті стати альтернативою радянському святу 23 лютого, яке в незалежній Україні втратило актуальність.

Символічною датою обрали 14 жовтня — день, коли традиційно вшановують Покров Пресвятої Богородиці, покровительки українського воїнства. Також цей день пов’язаний з Днем українського козацтва та річницею створення УПА. Хоча історики й досі дискутують про точну дату заснування Української повстанської армії, саме 14 жовтня стало днем пам’яті борців за волю України у ХХ столітті.

У 2015 році Верховна Рада зробила 14 жовтня офіційним державним вихідним днем.

Назва, що підкреслює внесок жінок

У серпні 2021 року, на тлі участі жінок у військових діях, політики та суспільство усвідомили необхідність змінити назву свята. Парламент ухвалив рішення про перейменування: День захисника України став Днем захисників і захисниць України. Це відображає внесок жінок у справу оборони держави та підтримує гендерну рівність у лавах Збройних сил.

Чому святкуємо 1 жовтня

З 2023 року Православна Церква України перейшла на новоюліанський календар. У результаті свято Покрови Пресвятої Богородиці, яке раніше відзначали 14 жовтня, перенесли на 1 жовтня. З огляду на історичний зв’язок свята захисників зі святом Покрови, українська влада також ухвалила рішення перенести День захисників і захисниць на 1 жовтня.

Це дозволило зберегти духовну, історичну та культурну єдність святкування — воно й далі лишається тісно пов’язаним із традиціями українського воїнства, зокрема козацькими та повстанськими.

Значення в умовах великої війни

З початком повномасштабної агресії рф, свято набуло ще глибшого змісту. Українці щодня бачать мужність, жертовність і відвагу військових на фронті, рятувальників, медиків і всіх, хто працює заради перемоги.

До свята випускають пам’ятні монети, марки, відбуваються урочисті заходи, покладання квітів, хвилини мовчання, концерти на підтримку військових. У 2024 році "Укрпошта" випустила поштову марку "Під покровом Богородиці", що стала частиною меморіального наративу про єдність віри та боротьби.

Як відзначають

У цей день українці:

  • вітають військовослужбовців, ветеранів, добровольців, медиків, волонтерів;

  • згадують загиблих героїв;

  • проводять благодійні акції, марафони, збір коштів для потреб ЗСУ;

  • піднімають синьо-жовті прапори і вивішують банери зі словами вдячності.

#день_захисників #день_захисниць
