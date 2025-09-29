На Донеччині ліквідували командира підрозділу окупантів «Пятнашка»

Сили оборони України ліквідували командира підрозділу російських окупантів «Пятнашка».

Йдеться про уродженця Абхазії (Грузія) Бігваву Батала з позивним «Балу», який тривалий час воював проти України на Донеччині. Про його знищення повідомив офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан. «Успішно демобілізований командир штурмової роти “П’ятнашки” Бігвава Батал “Балу”», – написав він у своєму Telegram-каналі.

З лютого 2025 року найманець внесений до бази сайту «Миротворець». Там його описали як воєнного злочинця, іноземного найманця та співучасника злочинів російської влади проти України та її громадян.

У «Миротворці» наголошується, що Балу діяв у складі російських окупаційних військ, беручи участь у бойових діях проти українських військових та цивільних.

У його профілі зазначено, що він служив у Збройних силах РФ у званні рядового та командував взводом. Водночас у проросійських пабліках стверджується, що Бігвава Батал обіймав посаду командира 9-ї штурмової роти «Пятнашки».