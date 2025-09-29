Митрополита Горлівського і Слов'янського Митрофана оголошено в розшук за виправдування російської агресії

Прокуратура Донецької області заочно повідомила про підозру священнику Української православної церкви за виправдовування збройної агресії російської федерації.

Митрополиту Горлівському і Слов'янському Митрофану (Нікітіну) інкримінують частину 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України. Це стосується виправдовування збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Архієрей провадить релігійну діяльність у тимчасово окупованій російськими військами Горлівці. У травні 2024 року він спілкувався із журналістами одного з російських телеканалів.

Під час бесіди з ведучим священник підтримав наративи кремлівських пропагандистів. Митрополит виправдовував дії російських загарбників на українській території.

Підозрюваного архієрея оголошено у розшук. Досудове розслідування провадить Головне управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.