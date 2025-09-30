Надійне джерело

За добу захисники України знищили 970 російських окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 970 окупантів Знищено 4 ворожі танки, бойову броньовану машину, РСЗВ, гелікоптер та 9 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1110560 (+970) осіб

танків – 11222 (+4) од

бойових броньованих машин – 23291 (+1) од

артилерійських систем – 33311 (+27) од

РСЗВ – 1505 (+1) од

засоби ППО – 1224 (+0) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 346 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65303 (+301)

крилаті ракети – 3790 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 63241 (+90)

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор