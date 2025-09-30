Рус
Ольга Романова
редактор
10:24, 30 вересня

На Донеччині за добу окупанти 30 разів обстріляли населені пункти: три людини загинули та ще вісім поранено

Читать на русском
За 29 вересня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці та 1 у Дружківці. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 455 людей, у тому числі 32 дитини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Лимані поранено 4 людини, пошкоджено авто; у Закітному поранено людину. У Святогірській громаді пошкоджено екскаватор. У Миколаївській громаді пошкоджено автівку. У Краматорську пошкоджено 2 авто. У Дружківці загинула людина, пошкоджено багатоповерхівку, аптеку і крамницю. У Костянтинівці 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено автомобіль. 

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
