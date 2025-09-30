10:46, 30 вересня
Надійне джерело
На Донеччині дрони ЗСУ уразили російські гаубиці «Мста-Б» та «Гіацинт-Б», - ВІДЕО
На Краматорському напрямку українські військові уразили російську артилерію.
Йдеться, зокрема, про «Мста-Б» та «Гіацинт-Б». Про це повідомили в Сухопутних військах Збройних сил України, цього разу прицільно спрацювали пілоти FPV-дронів 5-ї окремої штурмової Київської бригади.
Окрім того, під ударами опинилася й інша техніка окупантів.
«Влучно уразили «Мста-Б», «Гіацинт-Б» та ще кілька ворожих гармат. Кожен точний удар знижує вогневу загрозу для наших захисників», — повідомили у відомстві.
