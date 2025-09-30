Рус
Ольга Романова
редактор
10:46, 30 вересня
На Донеччині дрони ЗСУ уразили російські гаубиці «Мста-Б» та «Гіацинт-Б», - ВІДЕО

На Краматорському напрямку українські військові уразили російську артилерію.

Йдеться, зокрема, про «Мста-Б» та «Гіацинт-Б». Про це повідомили в Сухопутних військах Збройних сил України, цього разу прицільно спрацювали пілоти FPV-дронів 5-ї окремої штурмової Київської бригади.

Окрім того, під ударами опинилася й інша техніка окупантів.

«Влучно уразили «Мста-Б», «Гіацинт-Б» та ще кілька ворожих гармат. Кожен точний удар знижує вогневу загрозу для наших захисників», — повідомили у відомстві.





#Донеччина #окупанти #ЗСУ #дрони #гаубиці #Мста-Б #Гіацинт-Б
Ольга Романова
редактор
