У Донецьку автобус збив 15-річну дівчину на пішохідному переході, - ФОТО

У суботу, 27 вересня, у Ленінському районі тимчасово окупованого Донецька сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса.



Близько 13:00 50-річний водій автобуса I-VAN A07A-32, здійснюючи правий поворот на регульованому перехресті на зелений сигнал світлофора, не надав перевагу пішоходу. У цей момент 15-річна дівчина переходила дорогу пішохідним переходом також на зелений сигнал, повідомляє так зване «мвд днр».

Унаслідок наїзду школярка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.





