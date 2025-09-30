11:26, 30 вересня
У Донецьку автобус збив 15-річну дівчину на пішохідному переході, - ФОТО
У суботу, 27 вересня, у Ленінському районі тимчасово окупованого Донецька сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса.
Близько 13:00 50-річний водій автобуса I-VAN A07A-32, здійснюючи правий поворот на регульованому перехресті на зелений сигнал світлофора, не надав перевагу пішоходу. У цей момент 15-річна дівчина переходила дорогу пішохідним переходом також на зелений сигнал, повідомляє так зване «мвд днр».
Унаслідок наїзду школярка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.
