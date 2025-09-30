Рус
Ольга Романова
редактор
11:56, 30 вересня
Надійне джерело

Колишній помічниці судді з Макіївки повідомлено про підозру в державній зраді

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури жительці Макіївки заочно оголошено підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Після захоплення частини Донеччини незаконними збройними формуваннями «днр» жінка, яка працювала помічницею судді одного з районних судів міста, залишилася на окупованій території. У 2017 році вона обійняла посаду «судді» так званого Горняцького міжрайонного суду за «указом» ватажка угруповання, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Відтоді підозрювана бере участь у публічних заходах, виступає на брифінгах як «в. о. голови суду» та коментує діяльність псевдоустанови для пропагандистських медіа. У 2023 році її «повноваження» продовжили вже на підставі указу керівника кремля.

За даними слідства, так звана «суддя» ухвалює незаконні рішення від імені «днр», сприяє зміцненню окупаційного режиму, придушенню проукраїнських настроїв серед мешканців та легалізації влади загарбників.

Жінку оголошено в розшук. Досудове розслідування здійснює Територіальне управління ДБР у Краматорську.

#Макіївка #ДНР #псевдосуддя #зрадниця #прокуратура
Ольга Романова
редактор
