У Донецьку 16-річна дівчина на електровелосипеді врізалася в Lexus, - ФОТО

У неділю, 28 вересня, о 20:10 у Петровському районі тимчасово окупованого Донецька сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітньої. За попередніми даними, 16-річна дівчина, керуючи електровелосипедом, здійснила наїзд на автомобіль Lexus, який стояв біля правого краю проїжджої частини, повідомляє Донецька обласна прокуратура, повідомляє так зване «мвс днр». Унаслідок ДТП школярка отримала травми. Її доставили до медичного закладу. Обставини аварії з’ясовуються.





Ольга Романова редактор