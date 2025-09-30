Рус
Ольга Романова
редактор
12:27, 30 вересня

У Донецьку 16-річна дівчина на електровелосипеді врізалася в Lexus, - ФОТО

У неділю, 28 вересня, о 20:10 у Петровському районі тимчасово окупованого Донецька сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітньої.

За попередніми даними, 16-річна дівчина, керуючи електровелосипедом, здійснила наїзд на автомобіль Lexus, який стояв біля правого краю проїжджої частини, повідомляє Донецька обласна прокуратура, повідомляє так зване «мвс днр».

У Донецьку 16-річна дівчина на електровелосипеді врізалася в Lexus, - ФОТО, фото-1

Унаслідок ДТП школярка отримала травми. Її доставили до медичного закладу. Обставини аварії з’ясовуються.



#Донецьк #ДТП #Лексус #електровелосипед #школярка
Ольга Романова
редактор
