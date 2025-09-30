12:56, 30 вересня
У Донецьку ввели обмеження на продаж бензину: не більше 30 літрів на авто
У тимчасово окупованому Донецьку ввели обмеження на відпуск пального.
Зокрема, на автозаправних станціях мережі «РТК» з’явилися оголошення про ліміти на продаж бензину — не більше ніж 30 літрів на один бак або каністру.
На багатьох АЗС міста взагалі не має бензину.
