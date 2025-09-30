Рус
  • Головна
  • У Донецьку ввели обмеження на продаж бензину: не більше 30 літрів на авто
Ольга Романова
редактор
12:56, 30 вересня
Надійне джерело

У Донецьку ввели обмеження на продаж бензину: не більше 30 літрів на авто

Читать на русском
У Донецьку ввели обмеження на продаж бензину: не більше 30 літрів на авто

У тимчасово окупованому Донецьку ввели обмеження на відпуск пального.

Зокрема, на автозаправних станціях мережі «РТК»  з’явилися оголошення про ліміти на продаж бензину — не більше ніж 30 літрів на один бак або каністру.

На багатьох АЗС міста взагалі не має бензину.

У Донецьку ввели обмеження на продаж бензину: не більше 30 літрів на авто, фото-1
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донецьк #бензин #обмеження #АЗС
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту