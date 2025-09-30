Рус
  • Головна
  • У центрі Донецька посеред Кальміусу утворився маленький острів, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
13:27, 30 вересня
Надійне джерело

У центрі Донецька посеред Кальміусу утворився маленький острів, - ВІДЕО

Читать на русском
У центрі Донецька посеред Кальміусу утворився маленький острів, - ВІДЕО

Річка Кальміус у тимчасово окупованому Донецьку настільки обміліла, що посеред русла, прямо в центрі міста, з’явився невеликий острів.

Взагалі  рівень води в річках та водоймах окупованої Донеччини падає вже тривалий час і досяг критичного рівня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донецьк #Кальміус #острів
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту