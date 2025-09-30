У центрі Донецька посеред Кальміусу утворився маленький острів, - ВІДЕО

Річка Кальміус у тимчасово окупованому Донецьку настільки обміліла, що посеред русла, прямо в центрі міста, з’явився невеликий острів.

Взагалі рівень води в річках та водоймах окупованої Донеччини падає вже тривалий час і досяг критичного рівня.