13:27, 30 вересня
Надійне джерело
У центрі Донецька посеред Кальміусу утворився маленький острів, - ВІДЕО
Річка Кальміус у тимчасово окупованому Донецьку настільки обміліла, що посеред русла, прямо в центрі міста, з’явився невеликий острів.
Взагалі рівень води в річках та водоймах окупованої Донеччини падає вже тривалий час і досяг критичного рівня.
