В окупованих районах Донеччини відновлюють комендантську годину
З 1 жовтня у тимчасово окупованому Маріуполі, а також у так званих Мангушському та Новоазовському «муніципальних округах» знову діятиме комендантська година.
Згідно з повідомленням окупаційної адміністрації, забороняється перебування громадян на вулицях та в інших громадських місцях у будні дні — з понеділка по п’ятницю — з 23:00 до 04:00.
Такі обмеження пояснюють необхідністю «забезпечення безпеки», однак місцеві жителі пов’язують їх із зростанням напруженості на фронті.
