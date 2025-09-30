В окупованих районах Донеччини відновлюють комендантську годину

З 1 жовтня у тимчасово окупованому Маріуполі, а також у так званих Мангушському та Новоазовському «муніципальних округах» знову діятиме комендантська година.

Згідно з повідомленням окупаційної адміністрації, забороняється перебування громадян на вулицях та в інших громадських місцях у будні дні — з понеділка по п’ятницю — з 23:00 до 04:00.

Такі обмеження пояснюють необхідністю «забезпечення безпеки», однак місцеві жителі пов’язують їх із зростанням напруженості на фронті.





