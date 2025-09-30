Рус
  • Головна
  • На Донеччині агент фсб отримав 15 років тюрми за наведення російських авіабомб на Костянтинівку
Ольга Романова
редактор
14:23, 30 вересня
Надійне джерело

На Донеччині агент фсб отримав 15 років тюрми за наведення російських авіабомб на Костянтинівку

Читать на русском
На Донеччині агент фсб отримав 15 років тюрми за наведення російських авіабомб на Костянтинівку

За матеріалами Служби безпеки України до 15 років позбавлення волі засуджено чергового зрадника, який працював на ворога та наводив російські авіабомби на прифронтову Костянтинівку.

Зловмисника затримали у травні цього року під час виконання завдання окупантів. Як встановило слідство, ним виявився 23-річний вантажник з місцевого ринку. Потрапивши у поле зору російських спецслужб через прокремлівські коментарі у телеграм-каналах, він погодився на співпрацю з фсб, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За вказівкою кураторів агент обстежував територію громади, виявляв позиції та геолокації Сил оборони, фіксував маршрути руху української бронетехніки. У разі знаходження цілей він позначав їх на Google-картах, робив скріншоти та передавав разом із детальними описами ворогу.

Співробітники СБУ задокументували злочини поплічника окупантів і затримали його. Під час обшуку у нього вилучили смартфон, за допомогою якого він збирав розвіддані та координував дії з фсб.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану) та призначив покарання — 15 років ув’язнення. Нагадаємо, кілька тижнів тому такий самий вирок отримав інший мешканець Костянтинівки, який коригував удари російської авіації по місту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #Костянтинівка #СБУ #зрадник #суд #вирок
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту