На Донеччині агент фсб отримав 15 років тюрми за наведення російських авіабомб на Костянтинівку

За матеріалами Служби безпеки України до 15 років позбавлення волі засуджено чергового зрадника, який працював на ворога та наводив російські авіабомби на прифронтову Костянтинівку.

Зловмисника затримали у травні цього року під час виконання завдання окупантів. Як встановило слідство, ним виявився 23-річний вантажник з місцевого ринку. Потрапивши у поле зору російських спецслужб через прокремлівські коментарі у телеграм-каналах, він погодився на співпрацю з фсб, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За вказівкою кураторів агент обстежував територію громади, виявляв позиції та геолокації Сил оборони, фіксував маршрути руху української бронетехніки. У разі знаходження цілей він позначав їх на Google-картах, робив скріншоти та передавав разом із детальними описами ворогу.

Співробітники СБУ задокументували злочини поплічника окупантів і затримали його. Під час обшуку у нього вилучили смартфон, за допомогою якого він збирав розвіддані та координував дії з фсб.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану) та призначив покарання — 15 років ув’язнення. Нагадаємо, кілька тижнів тому такий самий вирок отримав інший мешканець Костянтинівки, який коригував удари російської авіації по місту.