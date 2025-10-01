На Донеччині за добу окупанти 27 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще восьмеро поранено

Рус
Ольга Романова
редактор
10:15, 1 жовтня
Надійне джерело

За 30 вересня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Костянтинівці. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 273 людини, у тому числі 53 дитини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Добропіллі поранено 2 людини, пошкоджено будинок. У Юріївці Криворізької громади пошкоджено будинок.

Краматорський район. У Лимані знищено 2 будинки і 6 господарчих споруд. У Райгородку Миколаївської громади поранено людину, пошкоджено лінію електропередач; у Рай-Олександрівці пошкоджено будинок. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено господарчу споруду. У Дружківці поранено людину. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 9 багатоповерхівок, 16 приватних будинків і аптеку.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.


