Зеленський присвоїв звання "Місто-герой України" пʼяти містам з Донеччини

Президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння почесної відзнаки "Місто-герой України" 16 містам.

З них 5 міст у Донецькій області. Краматорськ, Слов’янськ, Покровськ, Дружківка, Костянтинівка — нові українські міста-герої! Про це він заявив у відеозверненні.

"Сьогодні, у цей День захисників і захисниць, на Покрову, ми відзначаємо ще міста-герої – міста героїв. Я підписав указ. Міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей. Міста, які на захисті всієї нашої держави – у повному сенсі цих слів", - сказав Зеленський.

Так, у Дніпропетровський області містами-героями стали Павлоград, місто, яке стало госпітальною базою для поранених із фронту. Нікополь – місто, яке під численними обстрілами та продовжує працювати. Також Марганець – "місто, якому було складно після підриву росіянами Каховської дамби, але яке зберігається".

На Донеччині - це Дружківка - одне з найбільш світлих міст Донбасу, зараз понівечене російськими обстрілами, але місто, яке захищається й захищає. Краматорськ – одна з основ нашої промисловості, один із найбільш сильних центрів усього Сходу України. Місто, яке в захисті держави ще з 14-го року. Це також Костянтинівка, яка зараз стоїть проти російської жорстокості. Покровськ – в районах міста, на Покровському напрямку й у самому місті ЗСУ тримаються в жорстких боях. Слов’янськ – місто-символ, місто, з якого почався захист України.

На Запоріжжі це місто Гуляйполе, Оріхів, який знаходиться під постійними обстрілами.

"У Миколаївській області це Вознесенськ і Баштанка – міста, завдяки яким Україні вдалося зруйнувати російські плани захопити Південь", - наголосив Зеленський.

Він наголосив, що звання присвоєно місту Суми, яке росіяни готувалися захопити й уже навіть анонсували це. У Тростянці у перший рік цієї війни було зупинено широкий наступ росіян на Охтирку, на Лебедин, на Суми.

У Куп’янську на Харківщині тривають бойові дії, місто захищають Сили оборони, і місто закриває Харківщину від Росії.

"Нарешті – Старокостянтинів, місто Хмельницької області, яке має стратегічне значення для всієї нашої держави, для оборонки, авіації. Майже 460 російських ударів було по Старкону за час цієї війни – місто героїчно витримує", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, в березні 2023 року президент підписав указ, яким затвердив малюнок та положення про почесну відзнаку "Місто-герой України".

У 2022 році звання "Місто-Герой" отримали також Харків (за героїчну оборону міста, яке зазнало масованих обстрілів з перших днів війни); Чернігів (за стійкість під облогою та захист північного напрямку); Миколаїв (за успішне стримування наступу на півдні); Херсон (за спротив окупації та партизанський рух); Маріуполь (за надлюдську оборону, зокрема на заводі «Азовсталь»); Охтирка (за запеклі бої та знищення ворожої техніки); Гостомель (за оборону стратегічного аеропорту); Буча (за трагедію окупації та незламність мешканців); Ірпінь (за героїчну оборону Києва з західного напрямку); Волноваха (за запеклі бої на Донеччині).