Ольга Романова
редактор
11:25, 1 жовтня
Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України назавжди 16-річному воротарю з Краматорська Степану Чубенко

Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України назавжди 16-річному воротарю з Краматорська Степану Чубенко

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 738/2025, яким юному воротарю та громадському активісту Степану Чубенку посмертно присвоєно найвище державне звання — Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка.

Про це йдеться на сайті Офісу президента. Документ оприлюднений 1 жовтня.

«Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка Степану Вікторовичу Чубенку — громадському активісту (посмертно). За громадянську мужність, патріотизм та незламність, виявлені під час подій, пов’язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини», — йдеться в указі.

Петиція, яку 11 квітня створив журналіст Сергій Горбатенко, про присвоєння цього звання 16-річному Степану набрала понад 27 тисяч голосів

Нагадаємо, Степан Чубенко був воротарем юнацької команди Авангард (Краматорськ). У рідному місті він навчався в ЗОШ № 12. З 6 років займався греко-римською боротьбою, призер обласних змагань.

У жовтні 2013 року брав участь у марші УПА в Києві, а також організовував проукраїнські мітинги у Краматорську та боровся проти проросійських акцій в місті. Наприкінці липня 2014-го Чубенка затримали бойовики "ДНР", коли хлопець повертався з Києва до Краматорська. Хлопця катували та вбили за проукраїнську позицію. За втручання його матері, Сталіни Чубенко, тіло Степана повернули до Краматорська через 3,5 місяці.

 На честь Степана Чубенка у Краматорську щорічно проводять футбольні турніри пам’яті. А в грудні 2021-го у Саду Бернацького відкрили пам’ятник Степану. Хлопець став символом незламності Краматорська.

Посмертно Чубенка також було нагороджено державними й недержавними відзнаками: орденом За мужність ІІІ ступеня; орденом Народний Герой України; медаллю За жертовність і любов до України; пам’ятним нагрудним знаком Кров за Україну

#Зеленський #Чубенко #ГеройУкраїни #Краматорськ
Ольга Романова
редактор
